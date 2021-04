Who Wins MLB World Series? Betting Odds For All 30 Teams on Opening Day

For baseball fans, today is special.

Each year, the opening day brings anticipation, excitement, and hope for fanbases across Major League Baseball.

There's a lot of baseball between now and October, with 162 regular-season games for each team, followed by the postseason.

The six-month grind will bring ups and downs, while a team with championship expectations is likely to falter, and a surprise team or two will jump into contention.

Can the Chicago White Sox win it all this year? I'm high on the club, and they are tied for the 4th best odds to win it all in 2021.

As betting odds begin to change during the season, here is a look at the World Series championship betting odds for all 30 teams, along with pennant, divisional, MVP, Cy Young, and most home run odds, provided by www.SportsBetting.com.

World Series

Los Angeles Dodgers 7/2

New York Yankees 11/2

San Diego Padres 9/1

Atlanta Braves 10/1

Chicago White Sox 10/1

New York Mets 10/1

Minnesota Twins 13/1

Toronto Blue Jays 16/1

Tampa Bay Rays 17/1

Houston Astros 20/1

St. Louis Cardinals 25/1

Oakland Athletics 25/1

Washington Nationals 30/1

Milwaukee Brewers 30/1

Cleveland Indians 33/1

Cincinnati Reds 35/1

Philadelphia Phillies 35/1

Los Angeles Angels 40/1

Chicago Cubs 40/1

Boston Red Sox 55/1

Miami Marlins 55/1

Seattle Mariners 80/1

Arizona Diamondbacks 80/1

San Francisco Giants 100/1

Kansas City Royals 100/1

Detroit Tigers 100/1

Baltimore Orioles 125/1

Texas Rangers 125/1

Colorado Rockies 125/1

Pittsburgh Pirates 250/1

AL Pennant

New York Yankees 5/2

Chicago White Sox 4/1

Minnesota Twins 7/1

Toronto Blue Jays 15/2

Oakland Athletics 9/1

Houston Astros 9/1

Tampa Bay Rays 10/1

Cleveland Indians 16/1

Los Angeles Angels 20/1

Boston Red Sox 28/1

Seattle Mariners 40/1

Detroit Tigers 50/1

Kansas City Royals 50/1

Texas Rangers 60/1

Baltimore Orioles 66/1

NL Pennant

Los Angeles Dodgers 7/4

San Diego Padres 4/1

Atlanta Braves 5/1

New York Mets 5/1

St Louis Cardinals 13/1

Washington Nationals 16/1

Cincinnati Reds 16/1

Philadelphia Phillies 20/1

Milwaukee Brewers 22/1

Chicago Cubs 22/1

Miami Marlins 30/1

Arizona Diamondbacks 40/1

San Francisco Giants 50/1

Colorado Rockies 66/1

Pittsburgh Pirates 125/1

AL Central

Chicago White Sox -140

Minnesota Twins +140

Cleveland Indians +750

Kansas City Royals +5000

Detroit Tigers +5000

AL East

New York Yankees -190

Toronto Blue Jays +325

Tampa Bay Rays +400

Boston Red Sox +2200

Baltimore Orioles +10000

AL West

Oakland Athletics +120

Houston Astros +125

Los Angeles Angels +360

Seattle Mariners +3500

Texas Rangers +6600

NL Central

St. Louis Cardinals +135

Milwaukee Brewers +240

Cincinnati Reds +350

Chicago Cubs +475

Pittsburgh Pirates +9000

NL East

Atlanta Braves +135

New York Mets +140

Washington Nationals +575

Philadelphia Phillies +800

Miami Marlins +1700

NL West

Los Angeles Dodgers -300

San Diego Padres +200

Arizona Diamondbacks +4500

San Francisco Giants +5000

Colorado Rockies +6600

AL MVP

Mike Trout 7/2

Luis Robert 8/1

Aaron Judge 12/1

Shohei Ohtani 12/1

Alex Bregman 16/1

Anthony Rendon 16/1

Jose Ramirez 16/1

DJ LeMahieu 20/1

Gleyber Torres 20/1

Matt Chapman 20/1

Vladimir Guerrero Jr. 20/1

George Springer 25/1

Jose Abreu 25/1

Xander Bogaerts 25/1

Rafael Devers 28/1

Bo Bichette 33/1

Eloy Jimenez 33/1

Nelson Cruz 33/1

Tim Anderson 33/1

Yoan Moncada 33/1

Yordan Alvarez 33/1

Carlos Correa 40/1

Giancarlo Stanton 40/1

Jose Altuve 40/1

Kyle Tucker 40/1

Matt Olson 40/1

Alex Verdugo 50/1

Austin Meadows 50/1

J.D. Martinez 50/1

Joey Gallo 50/1

Jorge Polanco 50/1

Kyle Lewis 50/1

Ramon Laureano 50/1

Randy Arozarena 50/1

Brandon Lowe 66/1

Byron Buxton 66/1

Josh Donaldson 66/1

Luke Voit 66/1

Adalberto Mondesi 80/1

Franmil Reyes 80/1

Gary Sanchez 80/1

Kyle Seager 80/1

Miguel Sano 80/1

Teoscar Hernandez 80/1

Wander Franco 80/1

Jo Adell 100/1

Jorge Soler 100/1

NL MVP

Mookie Betts 6/1

Juan Soto 7/1

Cody Bellinger 15/2

Fernando Tatis Jr. 8/1

Nolan Arenado 10/1

Ronaldo Acuno 10/1

Christian Yelich 12/1

Corey Seager 12/1

Francisco Lindor 12/1

Freddie Freeman 12/1

Bryce Harper 14/1

Manny Machado 18/1

Trevor Story 25/1

Anthony Rizzo 28/1

J.T. Realmuto 28/1

Ketel Marte 28/1

Kris Bryant 28/1

Javier Baez 33/1

Paul Goldschmidt 33/1

Pete Alonso 33/1

Trea Turner 33/1

Marcell Ozuna 40/1

Max Muncy 40/1

Michael Conforto 40/1

Rhys Hoskins 40/1

Alec Bohm 50/1

Charlie Blackmon 50/1

Eugenio Suarez 50/1

Jeff McNeil 50/1

Dansby Swanson 66/1

Gavin Lux 80/1

Ke'Bryan Hayes 80/1

Mike Yastrzemski 80/1

Tommy Pham 80/1

Josh Bell 100/1

Mike Moustakas 100/1

Nicholas Castellanos 100/1

Wilson Contreras 100/1

NL Cy Young

Gerrit Cole 4/1

Lucas Giolito 4/1

Shane Bieber 5/1

Tyler Glasnow 10/1

Corey Kluber 12/1

Lance Lynn 12/1

Hyun-Jin Ryu 14/1

Jose Berrios 16/1

Chris Sale 20/1

Kenta Maeda 20/1

Dallas Keuchel 25/1

Framber Valdez 25/1

Jesus Luzardo 25/1

Zack Greinke 28/1

Marco Gonzales 25/1

Eduardo Rodriguez 33/1

Frankie Montas 33/1

Nate Pearson 33/1

Chris Bassett 40/1

Dylan Bundy 40/1

Dylan Cease 40/1

Mike Minor 40/1

Nathan Eovaldi 40/1

Shohei Ohtani 40/1

Zach Plesac 40/1

Alex Cobb 50/1

Brady Singer 50/1

Casey Mize 50/1

Triston Mckenzie 50/1

Chris Archer 66/1

Cristian Javier 66/1

John Means 66/1

Jose Urquidy 66/1

Justin Dunn 66/1

Randy Dobnak 66/1

Robbie Ray 66/1

AL Cy Young

Jacob Degrom 3/1

Trevor Bauer 8/1

Yu Darvish 9/1

Max Scherzer 11/1

Blake Snell 12/1

Walker Buehler 12/1

Aaron Nola 14/1

Luis Castillo 14/1

Clayton Kershaw 16/1

Jack Flaherty 16/1

Max Fried 18/1

Corbin Burnes 20/1

Sixto Sanchez 20/1

Brandon Woodruff 22/1

Stephen Strasburg 22/1

Dinelson Lamet 25/1

Charlie Morton 33/1

German Marquez 33/1

Michael Soroka 33/1

Patrick Corbin 33/1

Sonny Gray 33/1

Zack Wheeler 33/1

Zac Gallen 40/1

Carlos Carrasco 50/1

Joe Musgrove 50/1

Josh Hader 50/1

Kevin Gausman 50/1

Kyle Hendricks 50/1

Marcus Stroman 50/1

Noah Syndergaard 50/1

Pablo Lopez 50/1

Tyler Mahle 50/1

Zach Davies 50/1

Chris Paddack 66/1

David Price 66/1

Jon Gray 66/1

Zach Eflin 66/1

Jake Arrieta 80/1

Tejay Antone 1000/1

Most Home Runs

Pete Alonso 8/1

Mike Trout 10/1

Aaron Judge 12/1

Juan Soto 12/1

Ronald Acuna Jr. 12/1

Joey Gallo 14/1

Cody Bellinger 16/1

Eloy Jimenez 16/1

Fernando Tatis Jr. 16/1

Giancarlo Stanton 16/1

Yordan Alvarez 16/1

Bryce Harper 20/1

Eugenio Suarez 20/1

Matt Olson 20/1

Christian Yelich 25/1

Franmil Reyes 25/1

Jorge Soler 25/1

Manny Machado 25/1

Miguel Sano 25/1

Jose Abreu 28/1

Rafael Devers 28/1

Trevor Story 28/1

George Springer 33/1

Gleyber Torres 33/1

J.D. Martinez 33/1

Jose Ramirez 33/1

Luis Robert 33/1

Marcell Ozuna 33/1

Matt Chapman 33/1

Nolan Arenado 33/1

Kyle Schwarber 40/1

Mookie Betts 40/1

Nelson Cruz 40/1

Freddie Freeman 50/1

Max Muncy 50/1

Rhys Hoskins 50/1

Vladimir Guerrero Jr. 50/1

Mike Moustakas 66/1

Nick Castellanos 66/1

Teoscar Hernandez 66/1

